الأحد.. بدء الموسم الرابع من مسرحية حدث في بلاد السعادة

ينتهى اليوم السبت الموسم الثالث من مسرحية "حدث في بلاد السعادة" المعروضة يوميا على مسرح السلام بالقاهرة، ومن المقرر أن يبدأ غدا الموسم الرابع من المسرحية نظرا للنجاح الكبير الذي حققته على مدار الثلاثة مواسم السابقة.



"حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل ومحمد حسني وسيد الرومي، وفاطمة محمد على، أسامة فوزي، ومحمد الخيام، وعدد من النجوم العرب منهم الفنانة خدوجة صبري من ليبيا والعراق راسم منصور ولبنان نسرين أبي سعد، وتأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.