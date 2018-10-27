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محافظات

تنفيذى يوسف الصديق بالفيوم يوافق على بناء مسجد قوتة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
وافق المجلس التنفيذى بالفيوم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم على بناء مسجد بجوار مقابر قرية قوتة مركز يوسف الصديق، على أن يقوم رئيس المركز باتباع الإجراءات القانونية بشأن إنشاء المسجد، باعتباره مطلبا شعبيا.

جاء ذلك استجابة لطلب النائب ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب بدائرة مركز يوسف الصديق بالفيوم، بشأن حاجة أهالى قرية قوتة إلى بناء مسجد على قطعة أرض مساحتها ٩٠٠ متر مع استعدادهم للبناء والتشطيب بالجهود الذاتية.
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