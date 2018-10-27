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ضبط 100 كيلو لانشون و350 عبوة عصير وبسكويت منتهية الصلاحية ببورسعيد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى
تمكنت حملة مشتركة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 100 كيلو لانشون وبيف لحمة و250 زجاجة عصير و100 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية.

كانت المديرية شنت حملة تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين برئاسة مجدى الخضر وكيل المديرية على الباعة الجائلين بسوق حى الضواحى، وأسفرت الحملة عن ضبط بعض الأصناف منتهية الصلاحية بالمخالفة للقانون١٠ لسنة ١٩٦٦ والقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع الغش والتدليس.

وتم تحرير المحضر رقم ٦٢٢ جنح الضواحى امن دولة طوارئ وجاري العرض على النيابة.


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