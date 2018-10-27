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تعليم مطروح: حصول مدرسة الهدى على شهادة الجودة للمرحلة الابتدائية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نور محمود
قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح، إن مدرسة الهدى الابتدائية حققت انجازا متميزا بحصولها على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة المركزية للجودة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال والظهور بأبهى صورة أمام لجنة التقييم الوزاري المركزي.

وأشاد وكيل الوزارة بتضافر إدارة مدرسة "الهدي الخاصة" وهيئة التدريس بالتعاون مع مجلس أمناء المدرسة، والتزامهم بالأداء المثمر والتفاني والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية.

وأثنى على جهود إدارة المدرسة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة كان لها الأثر في التتويج في النهاية بالحصول على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة المركزية المختصة بذلك.

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