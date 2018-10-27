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حوادث

ضبط 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالعامرية بالإسكندرية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:09 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر باب الشقة بمنطقة العامرية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية تفيد قيام كل من "م ر م"، 24 عاما، و"ع م ع"، 17 عاما، و"ا ر س"، 26 عاما، و"م ع س"، 26 عاما، و"ع ع س"، 20 عاما، جميعهم عاطلين، مقيمين دائرة القسم، بتكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر باب الشقة متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 حوادث سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها وبعرضها علي المجني عليهم تعرف كل منهم علي ما يخصه، وتحرر المحضر اللازم.
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