ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية في حملات أمنية بالإسكندرية

شن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.





ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تم ضبط كل من "ا ع م"، 30 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل بحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار، و"ع ع م"، 23 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم كفر الدوار، محافظة البحيرة بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، و"س ه س"، 26 عاما، عاطل، مقيم دائرة مينا البصل بحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار.





كما تم ضبط كل من "م م س"، 30 عام، عاطل، مقيم دائرة قسم اللبان بحوزته طبنجة عيار 9 مم، و"ع س خ"، 30 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم أول المنتزه بحوزته طبنجة عيار 9 مم وعدد 3 طلقات من ذات العيار، و"ح ا ح ح"، 28 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم كرموز السابق اتهامه فى 7 قضايا ( استعراض قوة - سرقة عاهة مشاجرة) وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار.





وفي مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، تم ضبط عدد "29" قضية اتجار في المواد المخدرة، عبارة عن 17 قضية اتجار في مخدر الحشيش بإجمالي وزن 2345 جراما، و3 قضايا اتجار في مخدر الهيروين، و9 قضايا اتجار في الأقراص المخدرة، بإجمالي عدد 1773 قرصا.



