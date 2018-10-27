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مستقبل وطن يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:14 م
البطاطس
البطاطس
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول ارتفاع أسعار سلعتى "الطماطم والبطاطس"، وتحليل أسباب الارتفاع، مع محاولة تقديم بعض المقترحات والإجراءات للحيلولة دون تكرار تلك الأزمة، مؤكدا أن ارتفاعها فى هذا التوقيت من كل عام يأتى لتزامنها مع نهاية عروة المحصول وبداية المَوسِم الشتوي.

وأشارت الدراسة إلى توالى سلسلة الارتفاعات السعريَّة من اللحوم للدواجن للأسماك للفاكهة للخضر، وخلال الوقت الراهن تطفو على الساحة أزمة ارتفاع أسعار سِلعتى "الطماطم والبطاطس"، ونظرًا لأهميتهما لدى المُستهلك العادى، أحدث ارتفاعهما سجالًا كبيرًا فى الشارع المِصرىّ، تبلورتْ ملامحه فى صورة اتهام للوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارتا الزراعة والتموين والتِّجارة الداخليَّة بالتقصير فى أداء الدور المنوط بهما لتلافى الارتفاعات السعريَّة المُتكررة، وغياب آليَّات ضبط الأسواق، ومنع تحكم التُّجار فى الكميات المعروضة ومن ثم الأسعار.

ووجهت الدراسة اللوم للمزارعين لإهمالهم المعايير السليمة للإرشاد الزراعىّ، وزيادة إنتاجيَّة الفدان لتقليل أثر التغير المُناخىّ على الإِنتاجيَّة الزراعيَّة، لافتة إلى أن الموزعين وتُجار الجملة ليسوا بمنأى عن المسؤولية لاعتمادهم على طرق بدائيَّة للتخزين، وهو ما تسبب فى تلف كميات ليستْ قليلة من الإنتاج، هذا فضلًا عن عمليات المغالاة فى هامش الربح الخاص بهم.

وقالت إنه فى ظل هذا السجال يبشر المُختصون بحدوث انفراجة قريبة فى الأسعار مع بداية حصاد المحصول الجديدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.

وقارنت الدراسة بين الأسعار في شهرى أغسطس وسبتمبر من عام 2018، موضحة أن أسعار الطماطم والبطاطس شهدتْ ارتفاعًا بمُعدل 27.3% و30.8% على التوالى، بينما كان ارتفاع البطاطس فى سبتمبر 2018 مقارنة مع سبتمبر 2017 بمعدل 88.9%، ولم تتوقف الأسعار عند هذا الحد، بل واصلتْ الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2018، حيثُ تراوحتْ أسعار البطاطس بين 10 إلى 14 جُنيها للكيلو، فيما تراوحتْ أسعار الطماطم بين 8 إلى 10 جُنيهات للكيلو.

وأشارت إلى أن الارتفاع فى الأسعار لم يكن من نصيب "الطماطم والبطاطس" فقط، بل طال تقريبا بند الطعام والمشروبات عمومًا، حيثُ حقق مُعدل التضخم فى أغسطس 2018 فى هذا البند مُعدلًا هو الأعلى بين بنود الانفاق، فقد بلغ مُعدل النمو الشهرىّ 2.9%، ولا شك أن ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، التى تعد المدخلات الأساسية فى صناعة الطعام والمشروعات، حيث شهد مُعدل التضخم لأسعار الخضراوات والفاكهة نموًا لافتًا خلال يونيو 2018.

وذكرت الدراسة أن أسباب ارتفاع أسعار سلعتى "الطماطم والبطاطس"، التي استعرضها المُختصون تتمثل في ظروف الزراعة المَوسميَّة، وخسائر المزراعين، واحتكار المصدرين، والتقاوي المستوردة الرديئة، وضعف الدور الرقابي لوزراتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، حيث توجه لوزارة الزراعة المسئولية لعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة على أصناف التقاوى المستوردة من التُّجار وغياب التعاونيات والبحوث الزراعيَّة، والدور التوعوى للمزارعين بالمعاملات الزراعيَّة الحديثة التى تعطى أعلى إنتاجية للبطاطس.

وأضافت أن من بين الأسباب أيضا عدم وجود رقابة على الزيادة فى الأسعار، حيثُ يقوم تُجار السوق السوداء بتخزين البضائع، ثم رفع أسعارها بحجة نقصها فى السوق، لعل هذا راجعًا لغياب الرقابة الحكُوميَّة على الأسواق بشكلٍ دورى، وعدم محاسبة التُّجار فى حالة تحكمهم فى الأسعار، بالإضافة إلى احتكار كبار المنتجين، والعادات الاستهلاكية الخاطئة.

واقترحت الدراسة في الختام بعض الخطوات لمُواجهة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعيَّة، وهي أولا تعزيز سوق المنافسة الكاملة، التي تشمل إنشاء المجمعات الاستهلاكيَّة والتعاونيَّة، وتسريع خُطوات إطلاق بورصة الخضراوات والفاكهة، وثانيًا صقل مهارات المزراعين في ظل ضعف مرونة المزراعين للتكيف مع التغيرات المُناخيَّة والتعامل معها، وثالثا توفير مُستلزمات الزراعة بأسعار معقولة، ورابعًا العودة إلى نظام الدورة الزراعيَّة.
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