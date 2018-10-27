وزير الشباب: 76 شابا عربيا يشاركون في الرحلة الأولى لقطار الشباب .. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرحلة الأولى لقطار الشباب الذي انطلق أمس من محطة مصر، ضمن برنامج " اعرف بلدك" للعمل على تنشيط السياحة الداخلية بمدينتي الأقصر وأسوان، شارك فيها 76 شابا من شباب العرب.





وأوضح "صبحي" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم "السبت"، أن المكتب العربي للشباب والبيئة له مشاركة في تلك الرحلات عن طريق مجموعة من الدورات التدريبية التي سوف يقدمها للشباب.



