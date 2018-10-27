وزير الشباب: 76 شابا عربيا يشاركون في الرحلة الأولى لقطار الشباب .. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرحلة الأولى لقطار الشباب الذي انطلق أمس من محطة مصر، ضمن برنامج "اعرف بلدك" للعمل على تنشيط السياحة الداخلية بمدينتي الأقصر وأسوان، شارك فيها 76 شابا من شباب العرب.
وأوضح "صبحي" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم "السبت"، أن المكتب العربي للشباب والبيئة له مشاركة في تلك الرحلات عن طريق مجموعة من الدورات التدريبية التي سوف يقدمها للشباب.
من جانبه قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، إن السائحين الأجانب يعرفون مصر وتاريخها أكثر من أبناء الوطن، ولذلك كان من المهم وتوقيع بروتوكول يجمع بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة لتعريف الشباب المصري عن قرب بالحضارات المصرية، حيث سيتم ضمن برنامج (اعرف بلدك) تنظيم رحلتين إلى الأقصر وأسوان بالقطار أسبوعيا.