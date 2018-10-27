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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: تحويل منطقة الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن لمزار سياحي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
عمرو ممدوح - عدسة ابانوب نبيل
قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن مقصورة رمسيس الثاني، التي اكتشفتها بعثة الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، الأستاذ بقسم الآثار، هي ثاني مقصورة احتفالات ملكية مكتشفة في مصر. 

وقدم "عزت"، في كلمته خلال تفقده لآخر اكتشافات البعثة التابعة للجامعة بمنطقة عرب الحصن، الشكر للدكتور ممدوح الدماطي، علي الجهود المبذولة من جانب فريق البعثة، والاكتشاف الأثري الهام لمقصورة رمسيس الثاني. 

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن منطقة الاكتشافات الأثرية في عرب الحصن، سيتغير شكلها تماما، وسيتم تطويرها وتجميلها، لتصبح مزار سياحي مهم.
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