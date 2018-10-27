رئيس جامعة عين شمس: تحويل منطقة الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن لمزار سياحي

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن مقصورة رمسيس الثاني، التي اكتشفتها بعثة الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، الأستاذ بقسم الآثار، هي ثاني مقصورة احتفالات ملكية مكتشفة في مصر.





وقدم "عزت"، في كلمته خلال تفقده لآخر اكتشافات البعثة التابعة للجامعة بمنطقة عرب الحصن، الشكر للدكتور ممدوح الدماطي، علي الجهود المبذولة من جانب فريق البعثة، والاكتشاف الأثري الهام لمقصورة رمسيس الثاني.



