شركات السياحة تسعى لتنظيم البطولات والأحداث الرياضية

أكد حسني عبد اللطيف الخبير السياحي، أن السياحة الرياضية تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقى رواجا من مختلف الفئات والجنسيات والتي تساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين وزيادة نسبة الإشغالات السياحية في المدن التي تشهدها تلك البطولات.





واستطاعت شركة ستار واي الحصول على إسناد تنظيم بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 الى 28 اكتوبر الجاري.



