شركات السياحة تسعى لتنظيم البطولات والأحداث الرياضية

أكد حسني عبد اللطيف الخبير السياحي، أن السياحة الرياضية تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقى رواجا من مختلف الفئات والجنسيات والتي تساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين وزيادة نسبة الإشغالات السياحية في المدن التي تشهدها تلك البطولات.
واستطاعت شركة ستار واي الحصول على إسناد تنظيم بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 الى 28 اكتوبر الجاري.
وأضاف عبد اللطيف، أن شركة ستار واي قد استطاعت الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم لكرة السرعة في 2017 وكانت إشادة الدول المشاركة هي الدافع لتقديم ملفات للاتحادات المصرية لتنظيم أكبر عدد من البطولات، مشيرا الى أن تنظيم البطولات من قبل شركات السياحة له مردود جيد لدى الدول المشاركة في البطولات الدولية في مصر، كما أكد أن التعاون بين القطاع السياحي والرياضي دائما ما يأتي بنجاح البطولات الرياضية الكبرى وإعلاء ورفعه اسم وطننا الغالي.