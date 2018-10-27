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تعليم

معرض صنع بفخر في مصر للسنة الخامسة على التوالي بجامعة عين شمس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:04 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض" صنع بفخر في مصر"، و الذي يقام في دورته الخامسة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و إشراف الاستاذ سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وذلك في الفترة من ٤ إلى ١٢ نوفمبر أمام قصر الزعفران بمشاركة ٣٩ شركة مصرية وهم:-
النيل للزيوت والمنظفات "سافو"- لونا لصناعة العطور والمستحضرات الطبية - سيما - ما وراء البحار للمنتجات الغذائية(الشمعدان)- Star book - المصرية للصناعات الغذائية الحديثة (هنى ويل) - إخناتون للتجارة والتوزيع " إيفا " - نابلسي شاهين - الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) - بريما للصناعات الغذائية المتطورة - انطوان انطوان قديس وشركاه ( خمس خمسات)- المزارعون العرب الطنبولي وشركاه Miro Milk - المزارعون العرب الطنبولي وشركاه المذاق - قها للأغذية المحفوظة - شركة مصر للغزل و النسيج - الشركة المصرية للأحذية (باتا) - بيت النوبة لمنتجات أسوان-parkville - الشركة المصرية السويدية Monro - كورونا -Joli Handmade Cosmetics - الرشيدي الأصلي - نادي روتاراكت هليوبوليس سبورتنج - Daily bake - إيتوال - بيوكلينا - Asala cosmetics - الآمدي - فيرجينيو كوفي - زادنا - Feed me snacks -مصلحة سك العملة المصرية - صولا - نهل - ماميز شوكو كوفي - شيفي مكس - رودس - Mr Food.
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