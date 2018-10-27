تعرف على حكام مباريات اليوم في القسم الثالث

تقام مباريات دوري القسم الثالث اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، حيث تشهد المجموعة (الحادية عشرة) إقامة مباراة منية سمنود مع فريق السنبلاوين.





كما تقام مباراة في المجموعة (الرابعة عشرة) يحل فريق المنتزة ضيفًا على فريق رشيد ، وفي المجموعة الخامسة يلتقي فريق البنك الأهلي مع فريق مركز شباب كرداسة .





وجاء حكام اللقاءات كالتالى :-





- منية سمنود والسنيلاوين : أيمن منصور - ماجد مرسي - يوسف داهش.





- رشيد والمنتزة : حسن السندبيسي - محمد عبد العظيم - أحمد جمال.





- البنك الأهلي مع كرداسة : صالح سلامة - محمد سعيد - سامه شعبان.



