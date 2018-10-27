سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

قال جو كايرز، رئيس شركة سيمنز الألمانية، إن هناك شراكة بين مصر والشركة في عدد من المشاريع الضخمة لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية بطريقة مستدامة وعصرية.



وأضاف "كايرز"، خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على 8 مشروعات خاصة بالطاقة المتجددة في مصر، والتي ستوفر 2 جيجاوات من الطاقة.



وأوضح أنه من المفترض إقامة مصنع لتوربينات الرياح في منطقة قناة السويس.

