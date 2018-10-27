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سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:03 م
جو كايرز، رئيس شركة
جو كايرز، رئيس شركة سيمنز الألمانية
ندى فتح الله
قال جو كايرز، رئيس شركة سيمنز الألمانية، إن هناك شراكة بين مصر والشركة في عدد من المشاريع الضخمة لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية بطريقة مستدامة وعصرية.

وأضاف "كايرز"، خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على 8 مشروعات خاصة بالطاقة المتجددة في مصر، والتي ستوفر 2 جيجاوات من الطاقة.

وأوضح أنه من المفترض إقامة مصنع لتوربينات الرياح في منطقة قناة السويس.
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