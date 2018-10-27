مستقبل وطن ينظم مارثون رياضى بالإسكندرية ويوزع اللحوم على غير القادرين بالسويس

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة الاسكندرية ماراثون بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة من منطقة الكورنيش وصولا لقلعة قايتباى، بمشاركة حوالى ٤٠٠ شخص.



كما قام الحزب بمحافظة الشرقية بتوزيع ٤٠ كرسيا متحركا على ذوي الاحتياجات الخاصة من محدودى الدخل، كما تم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة بقاعة الصوينى مركز الإبراهيمية بمشاركة حوالى ٢٠٠ شخص.



وفى محافظة السويس نظم الحزب قوافل متنقلة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة لمدة ٥ أيام.



كما يعتزم الحزب اليوم توزيع كمية من اللحوم بالمجان عبى غير القادرين بمنطقة الالبان الجديدة بدائرة قسم شرطة فيصل.