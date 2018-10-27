ضبط حارس عقار سرق أبوابا خشبية من مخزن يمتلكه روسى الجنسية بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط حارس عقار لاتهامه بسرقة 30 بابًا خشبيًا من داخل مخزن يمتلكه روسى الجنسية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من العميد مدحت منتصر، مدير مباحث المديرية يفيد تمكن مباحث قسم أول الغردقة برئاسة الرائد أسامة مهران رئيس مباحث القسم، من ضبط المدعو "عاطف و ا ط" حارس عقار - مقيم مبارك 6- أول الغردقة، لقيامه بسرقة 30 بابا خشبيا من داخل المخزن الخاص بالمدعو تيموفى ديمينيف "روسى الجنسية " عن طريق كسر باب المخزن الكائن بمنطقة الأنتركونتنتال.





وبسؤال مجدى ميلاد غطاس "محام " مقيم شارع شيرى - أول الغردقة وكيلًا عن الروسى الجنسية، وقرر أن المضبوطات خاصة بموكله، بمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات.



