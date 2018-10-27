البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو

مواطنون يرحبون بالمبادرة ويوجهون الشكر للرئيس السيسى

إقبال كبير على حملتى كلنا واحد وخضار بلدنا فى الميادين العامة

تقف مؤسسات الدولة دائما خلف المواطن المصرى فى ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة فى بعض السلع بسبب جشع التجار، الأمر الذى يواجه بالتدخل الفورى من جميع المؤسسات المعنية لحل المشكلة والوقوف بجانب المواطن وتوفير متطلبات الحياة له بأسعار مخفضة.وأطلقت وزارة التموين سيارات محملة بأطنان من الخضراوات فى الشوارع والميادين العامة بعنوان حملة "خضار بلدنا"، بينما أطلقت وزارة الداخلية حملة "كلنا واحد" عن طريق وضع شوادر فى الطرق العامة لتخفيف العبء عن المواطن.ونفذت مديرية أمن القاهرة، صباح اليوم، السبت، بالتعاون مع عدد من الشركات، مبادرة لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين، وشملت القائمة الطماطم والبطاطس اللتين تم توفيرهما من خلال سيارات متحركة، ومنافذ ثابتة" بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، على أن يتم بيع الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو، و6 جنيهات لكيلو البطاطس، وذلك فى ضوء ما رصدته المتابعة للأسواق من ارتفاع في أسعارهما بشكل غير مبرر.جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.ولاقت المبادرة استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة في الساعات الأولى، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي ساعدت في التخفيف على كاهل المواطنين.وأعرب عدد كبيبر من المواطنين عن سعادتهم البالغة بعد توفير الدول لسيارات بيع الخضار بأسعار مخفضة موجهين الشكر لجميع من ساهم فى الوقوف بجانب المواطن المصرى.وطالب المواطنون بتوفير السيارات المتنقة على مدار العام فى كل الميادين لجميع السلع الأخرى، وذلك لإحباط أى محاولات لرفع أسعار السلع من قبل التجار.وفيما يلى قائمة بمناطق تواجد السيارات المتنقلة لبيع الخضراوات:ميدان المؤسسة بجوار نادى المؤسسة الرياضىالمظلات بجوار المعهد الفنىأول جزيرة بدران شبرا مصرالشرابية بجوار معمل الصابونالألفى بجوار التأميناترمسيس بجوار مسجد الفتحبجوار وزارة التموينميدان الكيت كات الجيزةميدان السيدة عائشةميدان العرب المعادىالألف مسكن ميدان الألف مسكنكلية البنات أمام كلية البنات فى نهاية المترومنشية ناصر مدخل منشية ناصرالشرابية بجوار مزلقان أبو خليفةالمطرية ميدان المطريةميدان السيدة زينبالزاوية الحمراءمدينة السلامإمبابةدار السلامشبرا الخيمة