باحثون يتوصلون إلى عشب طبيعي يحسن ذاكرة الفئران

تمكن باحثون ألمان من التوصل إلى اكتشاف مركب طبيعى متواجد في نبات "زهور ديولا الوردية"، والمعروفة باسم "الجذر الذهبى" يعمل على تحسين الذاكرة بين الفئران.





وذكرت الدراسة، التى أجريت على الذباب والفئران، أن أحد المكونات النشطة للنباتات الطبية، خاصة "الجذر الذهبى" قد يحسن الذاكرة.





ومن المعروف أن هذا النبات يزيد من الأداء العقلي، ولكن الباحثين أرادوا معرفة أي المواد، بصفة خاصة، يعمل على تحسين الذاكرة ، وفقا للنتائج المتوصل إليها والتى نشرت فى مجلة "ساينس أدفانسس".





وينمو نبات "الجذر الذهبى" بشكل طبيعى فى المناطق القطبية البرية فى أوروبا، آسيا ، و أمريكا الشمالية، وقد استخدم منذ فترة طويلة فى علاج العديد من الاضطرابات ، بما فى ذلك القلق ، والاكتئاب.





وقال الدكتور "بيرجيث ميشيلز"، أستاذ الاعصاب والكيمياء النباتية فى كلية الطب جامعة "برلين":" أردنا أن نكتشف أيا من المركبات الطبيعية فى نبات " الجذر الذهبى" يعمل على تحسين الذاكرة ، لتطوير جرعة مستهدفة لتحسين مستويات الذاكرة بين الفئران ".





وفى الاختبارات الأولية، التى أجريت على يرقات الذباب، تم عزل مادة "إيكوسيل"، والتى تعرف أيضا بحمض " الفيروليك" FAE-20 الذى يلعب دورا هاما فى تعزيز أداء الذاكرة .



