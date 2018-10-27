رئيس جامعة عين شمس يتفقد اكتشافات أثرية مهمة بمنطقة عرب الحصن.. ويؤكد على وضع جميع الإمكانات للمشروعات التي تخدم المجتمع.. الدماطي: اكتشفنا أواني فخارية يعود تاريخها للأسرة 19

رئيس جامعة عين شمس: الشكر لكل من أسهم في الوصول إلى هذه الاكتشافات المهمة

الدماطي: اكتشاف منطقة تجارية بجوار مقصورة رمسيس الثاني

تفقد رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت، أعمال البعثة الأثرية التابعة للجامعة في منطقة عرب الحصن بحي المطرية، مشيدا بجهود البعثة التي تعمل بإخلاص شديد حتى توصلت لاكتشافات أثرية مهمة جاءت نتيجة تخطيط سليم وجهود من كل فريق العمل.ووجه رئيس الجامعة - خلال تفقده اليوم، السبت، أعمال البعثة الأثرية بالمطرية بحضور الدكتور ممدوح الدماطي، أستاذ الآثار بالجامعة وزير الآثار السابق - الشكر لكل من أسهم في الوصول إلى هذه الاكتشافات المهمة، والتي ستسهم في إثراء المجتمع العلمي والأثري، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس تضع إمكاناتها وخبراتها لصالح المشروعات المختلفة التي تخدم المجتمع.وكشف الدكتور ممدوح الدماطي، رئيس البعثة الأثرية للجامعة، عن أحدث الاكتشافات التي توصلت إليها البعثة، وهي مقصورة لتخزين الشارات الملكية ملحقة بمقصورة الاحتفالات، وتعود لعصر الملك رمسيس الثاني، لافتا إلى أن الحفر يتم على جانبين للموقع.وقال الدماطي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه تم اكتشاف بوابة للأمير "نيب" مع "رع"، كبير كهنة الإله رع وابن رمسيس التاسع، كما تم الكشف عن العديد من الأواني الفخارية يعود تاريخها للأسرة 19، مشيرا إلى أن أول بعثة قامت بتسجيل أثرى لمنطقة عرب الحصن بالمطرية كانت أثناء الحملة الفرنسية، وأن آخر موسم حفر بالموقع قامت به جامعة القاهرة عام 2007.وأضاف أن المنطقة قبل بدء أعمال البعثة، كانت مغطاة بالنباتات والقمامة، مشيرا إلى أن المنطقة من المناطق الأثرية المبهمة تماما، والحفر سيكشف عن الصورة الكاملة للموقع.وأوضح أنه تم تنظيف المنطقة بالكامل من القمامة، قبل بدء أعمال البعثة، ثم بدأت أعمال الحفر، وتستمر حتى إزالة الصورة المبهمة عن منطقة القصر الملكي.وأشار إلى أن قصر الاحتفالات الذي تم اكتشافه يعود لعصر الرعامسة، وأنه تم الكشف في أول مراحل الحفر عن مبانٍ سكنية وتمثال خاص بالملك رمسيس الثاني، وتمثال آخر يشير لمقصورة الملك لعبادة الإله بتاح.وأكد أنه تم اكتشاف منطقة تجارية بجوار قصر احتفالات يعود إلى عصر الرعامسة، والذي تم اكتشاف مقصورة احتفالات تتويج الملك رمسيس الثاني به.وقال الدماطي إن الدليل على وجود منطقة اقتصادية قديمة، هو وجود أوانٍ فخارية، ومكاييل وموازين وجرار تخزين، إلى جانب وجود أفران لصناعة الفخار.وانتهت بعثة جامعة عين شمس مؤخرا من الكشف الكامل عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار عرب الحصن بالمطرية، والتي سبق الكشف عن جزء منها في موسم الحفائر الماضي (مارس - أبريل 2018).