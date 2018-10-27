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استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد ..الغرفة والنواب يواصلون التفاوض مع المحافظ لإرجاء القرار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:20 م
استمرار توقف العمل
استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
استمرار المفاوضات بين النواب و الغرفة مع المحافظ لارجاء قرار التخصيم
توقف المستخلصين و التجار عن صرف حاويتهم انتظارا لارجاء القرار
موظفو الجمارك: احمونا من البلطجية وبعدين حاسبونا

استمر توقف العمل بجميع ساحات المنطقة الحرة داخل جمارك بورسعيد وذلك منذ صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن الحصص الاستيرادية و التخصيم بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة يوم 21 اكتوبر الجاري

و ظهر مجمع المنطقة الحرة خاويا من المستخلصين و المستوردين والموظفين التابعين للجمارك لاجماع كافة المستوردين و المستخلصين علي عدم الإفراج عن الرسائل لحين البت النهائي في القرار

واكدت مصادر جمركية أن إجمالي عدد الحاويات داخل الساحات الواردة برسم المنطقة الحرة تبلغ 850 حاوية وجميعها لم تتخذ أي إجراءات من أصحابها في بدء صرفها.

وواصل نواب بورسعيد بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية المفاوضات مع اللواء عادل الغضبان في عدة جلسات متصلة ومنفصلة لمحاولة ارجاء القرار حتي بداية العام المقبل.

وأكد حسن رحيم أمين صندوق الغرفة التجارية أن محافظ بورسعيد بدأ يقتنع برؤية نواب بورسعيد و اعضاء مجلس إدارة الغرفة في آخر اجتماع ضم الطرفين بحضوره و محمد المصري رئيس الغرفة و عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة و عضو الغرفة التجارية و النواب احمد فرغلي ومحمود حسين

وأوضح رحيم أنه من المنتظر عقد اجتماع بحضور وكيل مجلس النواب سليمان وهدان مع المحافظ للوصول إلي شكل نهائي للأزمة

وأشار رحيم أنه تم تقديم مقترح لعقد اجتماع مجلس تنفيذي يقرر خلاله الاعضاء بموقفهم من القرار للارجاء لإخلاء مسؤلية المحافظ من اتخاذ القرار منفرد وعدم تعرضه للمساءلة. 

وفي ذات السياق ابدي موظفو جمارك بورسعيد استياءهم الشديد من الأوضاع التي تشهدها الدائرة الجمركية والتي تعرضهم للخطر

وقال علي ابودواب عضو مجلس إدارة نقابة للجمارك احمونا من البلطجية وبعدها حاسبو المخطئ.

وأوضح ابودواب أن موظف الجمرك داخل ميناء بورسعيد يعمل تحت ضغط التهديد و البلطجة من أنصار المستخلصين وقت كشف وتثمين الحاويات فلا خيار أمامه إلا تنفيذ ما يتراءى لهم حتي يقي نفسه

وشدد ابودواب أن كل مستخلص يدخل الميناء برفقته عشرات الأشخاص لترويع وتهديد الموظفين أثناء الكشف و التتمين وفي حالة رفض الموظف الانسياق لهم تصبح سيارته و سكنه تحت التهديد من تلك الفئة وان أنساق لهم لعدم وجود حماية يقع تحت طائلة القانون و السجن .

وأكد ابودواب أنه علي مصلحة الجمارك قبل محاسبة موظفيها أن توفر لهم الحماية وبعدها تقطع رقبة المخطئ وقتها لن يتدخل أحد .

واستنكر ابودواب أن يأخذ جميع العاملين بذنب قيادة يجري التحقيق معها في قضية لم تحسم .

ولا تزال جمارك بورسعيد فوق بركان كامن ما بين قرارات تخص المنطقة الحرة وتذمر تجار ومستخلصين وغضب موظفين.
استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد ..الغرفة والنواب يواصلون التفاوض مع المحافظ لإرجاء القرار
استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد ..الغرفة والنواب يواصلون التفاوض مع المحافظ لإرجاء القرار
استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد ..الغرفة والنواب يواصلون التفاوض مع المحافظ لإرجاء القرار
استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد ..الغرفة والنواب يواصلون التفاوض مع المحافظ لإرجاء القرار
استمرار توقف العمل بساحات المنطقة الحرة في جمارك بورسعيد ..الغرفة والنواب يواصلون التفاوض مع المحافظ لإرجاء القرار
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