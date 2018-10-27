إعداد 100 تقرير ودراسة استرشادية عن الصادرات المصرية الواعدة

أعدت هيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن الصادرات المصرية الواعدة للتصدير لمختلف دول العالم، وذلك في إطار خطة عمل الهيئة لإتاحة المعلومات والتقارير الاسترشادية لمساندة المصدرين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.



وتتضمن التقارير العديد من البيانات والمعلومات والإحصائيات عن مختلف المنتجات مثل: التمور، الزيتون، الليمون، البرتقال، البصل، الجريب فروت بالإضافة إلى منتجات اليوريا، الكابلات والأسلاك المعدنية، المحولات الكهربائية، الأسفلت، الأدوات الصحية، المنسوجات، الملابس الجاهزة وغيرها.



كما تتضمن التقارير معلومات متخصصة عن الأسواق المستهدفة لكل منتج من هذه المنتجات على حدة.



من ناحية أخرى، تم إعداد تقارير مختصرة عن الدول المستهدفة طبقًا لإستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية شاملة الدول الأوروبية، الأفريقية، العربية، والأوروآسيوية.



وأتاحت الهيئة جميع هذه التقارير (مجانًا) للمصدرين من خلال بوابة الصادرات المصرية، وسيتم الإعلان عن الدراسات والتقارير الجديدة لضمان استفادة جميع الشركات من الخدمات المعلوماتية المتاحة من هيئة تنمية الصادرات.