انطلاق مبادرة معا نبني حياة برعاية ومشاركة محافظ الجيزة .. اليوم

يعقد في السادسة من مساء اليوم السبت، المؤتمر الأول لإطلاق مبادرة "معا نبني حياة"، والذي ينعقد تحت شعار"الإعلام والصحة شركاء في التوعية"، حيث يعقد المؤتمر بمسرح مدينة الطلبة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، بحضور وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،وبحضور د لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة وعديد من المسئولين والشخصيات العامة.





وصرح محمود بكري المنسق العام للمبادرة بأن وفدا التقى بمحافظ الجيزة، ونائبة المحافظ للتنسيق لإطلاق المبادرة، والتي تستهدف نشر التوعية الصحية، وتنظيم سلسلة من القوافل الطبية في العديد من القرى والمراكز والنجوع.



