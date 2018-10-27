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انطلاق مبادرة معا نبني حياة برعاية ومشاركة محافظ الجيزة .. اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:53 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
أسامة علي
يعقد في السادسة من مساء اليوم السبت، المؤتمر الأول لإطلاق مبادرة "معا نبني حياة"، والذي ينعقد تحت شعار"الإعلام والصحة شركاء في التوعية"، حيث يعقد المؤتمر بمسرح مدينة الطلبة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، بحضور وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،وبحضور د لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة وعديد من المسئولين والشخصيات العامة.

وصرح محمود بكري المنسق العام للمبادرة بأن وفدا التقى بمحافظ الجيزة، ونائبة المحافظ للتنسيق لإطلاق المبادرة، والتي تستهدف نشر التوعية الصحية، وتنظيم سلسلة من القوافل الطبية في العديد من القرى والمراكز والنجوع.

حضر اللقاء من شركاء المبادرة كل من الحاج عبدالله المقدم رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة ومستشار الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمبادرة،والكاتب الصحفى محمود بكرى منسق عام مبادرة "معآ نبنى حياة" والمخرج سيد سالم المدير التنفيذى للمبادرة.
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