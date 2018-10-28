مستشار المفتي يكشف عن أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة ..فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن صلاة الاستخارة يجوز أداؤها في كل وقت وحين حتى في أوقات الكراهة والتي تكون بعد شروق الشمس وبين العصر والمغرب .



وأضاف عاشور خلال إجابته على أسئلة المشاهدين قائلا: السبب في ذلك هي ان صلاة الاستخارة تكون لسبب وعاجل ووقتي ، كان يحدث شيء طارئ لشخص يحتاج معه الاستخارة لاتخاذ قرار مصيري .



وأوضح مستشار المفتي أن هناك أوقات يستحب صلاة الاستخارة فيها وهي بين الأذان والإقامة ، وفي جوف الليل اي الثلث الأخير من الليل حيث يستجاب الدعاء في ذلك الوقت .