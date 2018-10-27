قيادات أمن البحيرة تتفقد إجراءات تأمين محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

شهدت محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون بمحكمة جنايات دمنهور بالدائرة الثانية والمنعقدة في المحكمة الابتدائية بايتاى البارود، إجراءات أمنية مشددة.



وقام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ويرافقه اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث، والعميد عبدالغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، بتفقد الإجراءات الأمنية بمحيط المحكمة، تزامنًا مع استئناف الدائرة الثانية جنايات دمنهور محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.



واستأنفت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، في قضية مقتل الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي، المتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري، وذلك داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة لأقوال 6 رهبان من دير أبو مقار بوادي النطرون، حول ملابسات الواقعة.



كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.



وترجع أحداث الواقعة إلى العثور على جثة الأنبا أبيفانيوس مقتولًا، بدير الأنبا مقار في وادي النطرون صباح الأحد 29 يوليو الماضي، وأصدر البابا تواضروس قرارًا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة، فيما جرى نقل 6 رهبان من دير أبو مقار لضبط الرهبنة، توفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط.

