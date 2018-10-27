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حوادث

كلنا واحد.. قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:44 م
قافلة لتوزيع المساعدات
قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالاسمرات
مصطفى الرماح
قام قطاع المؤسسات بمشاركة قطاعى (حقوق الإنسان – الإعلام والعلاقات) وممثلى جمعية "أمان الخير" للأعمال الخيرية بتوجيه قافلة إنسانية إلى (حى الأسمرات)، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن (بطاطين وسلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك فى إطار استمرار مبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الخيرية إيمانًا بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا إلى الدعم الإنسانى والاجتماعى.

كلنا واحد.. قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات
كلنا واحد.. قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات
كلنا واحد.. قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات
كلنا واحد.. قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات
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