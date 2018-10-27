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حوادث

إحباط محاولة تهريب 30 ألف قلم ليزر إلى داخل البلاد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:48 م
اقلام ليزر
اقلام ليزر
مصطفى الرماح
نجحت إدارة شرطة موانئ بورسعيد فى إحباط محاولة تهريب 30 ألف قلم ليزر إلى داخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مسئولى إحدى الشركات باستيراد حاوية مشمولها أدوات مكتبية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (ميناء غرب بورسعيد البحرى) وإخفاء أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الحاوية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة لجرد مشمولها أسفرت عن ضبط (عدد 30 ألف قطعة ميدالية قلم ليزر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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