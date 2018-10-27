خدمة اجتماعية حلوان توفر تدريبات عملية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

قال كيرلس نشأت رئيس اتحاد الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، إن الكلية توفر لطلاب الفرق الثالثة والرابعة تدريبات عملية في إطار التأهيل لسوق العمل.



وأشار كيرلس في تصريح خاص لـ"صدى البلد " إلى أن إدارة الكلية تتيح للطلاب اختيار المؤسسة المناسبة للتدريب وفقًا للمؤسسات المتعاقد معاها ويحصل الطالب على شهادة معتمدة من المؤسسة بإشراف عضو هيئة تدريس من الكلية.



وأضاف نشأت أن مدة التدريب بالمؤسسة تستمر طوال العام الدراسي بحد أقصى 3 ايام في الأسبوع وفي حالة الغياب المتكرر اكثر من 8 مرات يحرم الطالب من دخول الامتحان.