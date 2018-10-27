الدولي محمد معروف حكما لديربي كفر الشيخ بين بيلا والزعفران

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادى بيلا لمواجهة الزعفران عصرا اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من المجموعة الـ12 بدورى القسم الثالث التى تشرف عليها لجنة المسابقات في منطقة كفرالشيخ لكرة القدم.



ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف ،كما يراقب المباراة مجدى ناشد مدير منطقة الغربية لكرة القدم ،وتقام المباراة في تمام الساعة اثنين ونصف ظهرا .



جدير بالذكر أن بيلا يحتل المركز الثاني والوصيف برصيد 24 نقطة ،بينما يحتل الزعفران المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وهى مباراة أطلق عليها بأنها مباراة القمة في هذه الجولة لأنها تقام على ديربي محافظة كفر الشيخ.

