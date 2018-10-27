انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية..صور

انهارت اليوم، أجزاء من عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة غربال وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات لخلوه من السكان.



تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 140 شارع الكعبة بمنطقة غربال بمحرم بك وسط المدينة.



وقالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تبين من الفحص انهيار أسقف الطابقين الثاني والثالث بالكامل على الطابق الأرضي وواجهة العقار.



وأضافت أن العقار خال من السكان ولا يوجد إصابات، مشيرة إلى أنه تم إخطار قسم شرطة محرم بك لوضع حواجز حديدية لحماية المارة.