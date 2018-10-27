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حوادث

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية..صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:17 م
انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
انهارت اليوم، أجزاء من عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة غربال وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات لخلوه من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 140 شارع الكعبة بمنطقة غربال بمحرم بك وسط المدينة.

وقالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تبين من الفحص انهيار أسقف الطابقين الثاني والثالث بالكامل على الطابق الأرضي وواجهة العقار.

وأضافت أن العقار خال من السكان ولا يوجد إصابات، مشيرة إلى أنه تم إخطار قسم شرطة محرم بك لوضع حواجز حديدية لحماية المارة.
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية..صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية..صور
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