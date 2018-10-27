قشر الليمون أقوى من الكيماوي في علاج السرطان

كشف الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، أن هناك فوائد عظيمة لقشر الليمون الذي تقومين بالتخلص منه.



وقال صبري فى تدوينة عبر صفحته على "فيس بوك" ما لا يعلمها البعض أن الفائدة الموجودة فى قشر الليمون تساوي 10 أضعاف فائدة عصير الليمون نفسه وهذا القشر أقوى فى القضاء على الخلايا السرطانية بـ10 آلاف ضعف العلاج الكيماوى بل أن قشر الليمون يدمر الخلايا السرطانية فقط.



وعدد استشاري السمنة فوائد قشر الليمون:



1- ثمرة الليمون فعالة فى محاربة الامراض المرتبطة بالعدوى.

2- شرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب لانه غني بالبوتاسيوم.

3- مهدئ طبيعي.

4- يوضع عصير الليمون على لدغة النحل او الدبور لتخفيف الآلام.

5- يوقف نزيف الدم.

6- شرب مزيج من الليمون وزيت الزيتون مع زهور البابونج يساعد في تفتتيت الحصوات المرارية.

7- مضاد للاكسدة ويقوى جهاز المناعة لجسم الإنسان.

8- يقوي الشعر ويمنع القشرة ويذيب الدهون ويرفع المعنويات ويشرح الصدر بمجرد شم رائحته.

9- عصير الليمون مع ماء ساخن ينشط الكليتين لتتخلص من انحباس السوائل فى الجسم.