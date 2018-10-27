ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طارق الملا: تحقيق الاكتفاء من الغاز أهم ما أنجزته الوزارة ..فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:44 م
وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا
ندى فتح الله
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن من أهم النجاحات التي حققتها الوزارة الفترة السابقة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول.

وتابع "الملا"، خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن المزايدات العالمية، والاتفاقيات التي تم توقعها وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، ساعد بشكل ملحوظ وكبير في سد الفجوة التي كانت ما بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي تحقق الاكتفاء.

وأردف "أنه لابد من تصدير تلك القصص من النجاحات للعالم لجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى لمصر، مشيرًا إلى أنهم خلال لقائه ووزير الاتصالات مع البعثة الإستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية، قد عرضوا منطقة البحر الأحمر، حيث إنها من المناطق البكر التي لم يعمل بها أحد فيما قبل".
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم السبت

إيفانكا ترامب تتألق بفستان أبيض.. وهذه تكلفته

رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني يشهدان توقيع ٣ اتفاقيات بين مصر والصين

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي والقنوات الناقلة.. اليوم

كلب مسعور يمزق رأس طفلة وأمها.. فيديو

شاهد.. لحظة إطلاق 30 صاروخا من قطاع غزة تجاه إسرائيل

شوبير: سأعود إلى منصب نائب رئيس الجبلاية

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

مسئول إسرائيلي: صواريخ غزة رد إيراني على زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

زوارق حربية إيرانية تشن أعمالا عدائية ضد أكبر سفينة أمريكية بالخليج العربي.. فيديو

الاستماع لشهادة سكرتير البابا تواضروس فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

إسرائيل تبرم أكبر صفقة طائرات عسكرية في تاريخها.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

فيديو

قبل ساعات من سفرها إلى دبي.. صدى البلد يلتقي ابنة كفر الشيخ ممثلة مصر في مسابقة تحدي القراءة العربي بالإمارات.. مريم: استعددت جيدا للبطولة وحلمي حمل اللقب.. فيديو وصور
تعرف على شعب يرتدي فتياته 13 كيلو جرام فضة في زفافهن .. فيديو
الزراعة: تغليط عقوبة بيع اللحوم الفاسدة ونناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ
طفلة تعترف بأنها تدعي المرض لعدم الذهاب للمدرسة مع شيماء سيف.. فيديو
طارق الملا: تحقيق الاكتفاء من الغاز أهم ما أنجزته الوزارة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟