طارق الملا: تحقيق الاكتفاء من الغاز أهم ما أنجزته الوزارة ..فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن من أهم النجاحات التي حققتها الوزارة الفترة السابقة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول.





وتابع "الملا"، خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن المزايدات العالمية، والاتفاقيات التي تم توقعها وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، ساعد بشكل ملحوظ وكبير في سد الفجوة التي كانت ما بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي تحقق الاكتفاء.



