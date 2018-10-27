رئيس اللغة العبرية بآداب حلوان يشارك في مؤتمر سطو إسرائيل على التراث العربي

يشارك الدكتور أحمد كامل راوى، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان، اليوم بمناقشة محور "سطو إسرائيل على التراث العربي" وذلك بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.



وقال رواي، في تصريح خاص "لصدي البلد"، إن المؤتمر يناقش السرقات الفكرية والأدبية التي تقوم بها إسرائيل ومحاولاتها المستمرة للسطو على الأدب العربي وترجمته دون وجه حق.



يذكر أن الدكتور أحمد كامل راوى رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان، قد شارك في العديد من المؤتمرات والندوات التي تناقش قضايا إسرائيل بالوطن العربي.