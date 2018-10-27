فالفيردي يستقر على تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، استقراره على التشكيل الأساسي، لمواجهة ريال مدريد، التي تقام غدًا الاحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في بطولة الدوري الإسباني.



وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وريال مدريد:" لقد اخترت تشكيلة الكلاسيكو، لكن من الواضح أنني لن أعلنها الآن..نمتلك ثقة كبيرة في اللاعبين، سنلعب أمام جماهيرنا التي ستواصل دعمنا دون توقف، اللاعبون لن يخذلو تللك الجماهير".



ويسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز علي ريال مدريد ومواصلة تصدره للدوري الإسباني، بينما يتطلع الميرنجي لإستعادة ذاكرة الإنتصارات، بعد الفشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات في الليجا.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع بـ 14 نقطة.

