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ممدوح الدماطي: القمامة كانت تغطي مقصورة رمسيس الثاني.. أعمال البعثة مستمرة لخمس سنوات.. وعرب الحصن جزء من معبد كبير يتجاوز 4 أضعاف الكرنك

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
رئيس بعثة جامعة عين شمس الأثرية:
  • اكتشاف منطقة تجارية بجوار مقصورة رمسيس الثاني
  • أعمال البعثة مستمرة لخمس سنوات
  • عرب الحصن جزء من معبد كبير يتجاوز 4 أضعاف الكرنك
رئيس جامعة عين شمس:
  • تحويل موقع مقصورة رمسيس الثاني لمزار سياحي


قال الدكتور ممدوح الدماطي رئيس بعثة الاكتشافات الأثرية التابعة لجامعة عين شمس، بمنطقة عرب الحصن، ووزير الآثار الأسبق، إنه لا يمكن نقل مقصورة احتفالات تتويج الملك رمسيس الثاني، من موقع اكتشافها بمنطقة عرب الحصن، مشيرا إلى أنها من الآثار التي لا تنقل من موقعها.

وأضاف الدماطي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على خلفية تفقد منطقة الاكتشافات الأثرية في عرب الحصن، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، أن الآثار المنقولة التي تم اكتشافها، مثل الأواني الفخارية، والمكاييل والموازين، تم نقلها لمخازن وزارة الآثار.

وأوضح رئيس بعثة الاكتشافات الأثرية التابعة لجامعة عين شمس، أنه يأمل في إحياء المنطقة، من خلال تحويل منطقة الاكتشافات الأثرية، إلى مزار سياحي، مشيرا إلى أن مقصورة احتفالات رمسيس الثاني المكتشفة، تعد اكتشافا فريدا، فهي ثاني مقصورة ملكية مكتشفة في مصر.

وأكد الدكتور ممدوح الدماطي، أن المنطقة التي تم اكتشاف مقصورة احتفالات رمسيس الثاني بها، عبارة عن قصر احتفالات، من عصر الرعامسة، مشيرا إلى أن أعمال البعثة مستمرة في عملها لخمس سنوات.

وأشار الدماطي، إلى أن المنطقة قبل بدء أعمال البعثة، كانت مغطاة بالنباتات والقمامة، مؤكدا أن المنطقة من المناطق الأثرية المبهمة تماما، والحفر هو من سيدل على سيكشف عن الصورة الكاملة للموقع.

وأوضح رئيس بعثة الاكتشافات الأثرية التابعة لجامعة عين شمس، أنه تم تنظيف المنطقة بالكامل من القمامة، قبل بدء أعمال البعثة، ثم بدأت أعمال الحفر، وتستمر حتى إزالة الصورة المبهمة عن منطقة القصر الملكي.

وأعلن الدكتور ممدوح الدماطي، أنه تم اكتشاف منطقة تجارية بجوار قصر احتفالات يعود إلى عصر الرعامسة، والذي تم اكتشاف مقصورة احتفالات تتويج الملك رمسيس الثاني به، مضيفا أن الدليل على وجود منطقة اقتصادية قديمة، هو وجود أواني فخارية، ومكاييل وموازين وجرار تخزين، إلى جانب وجود أفران لصناعة الفخار.

وأكد د. ممدوح الدماطي أن لدينا دلائل على وجود مقصورة لعبادة بتاح ونأمل أن نصل للكشف عنها، لافتًا إلى أن موقع عرب الحصن جزء من المنطقة الكبيرة الخاصة بمعبد " رع-حورأختي " وهي منطقة شاسعة تعادل 4 أضعاف مساحة معبد الكرنك حيث تمتد من المسلة وحتى موقع البعثة بعرب الحصن، ولكنها تعرضت للزحف العمراني.

من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن مقصورة رمسيس الثاني، التي اكتشفتها بعثة الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، الأستاذ بقسم الآثار، هي ثاني مقصورة احتفالات ملكية مكتشفة في مصر.

وقدم "عزت"، في كلمته خلال تفقده لآخر اكتشافات البعثة التابعة للجامعة بمنطقة عرب الحصن، الشكر للدكتور ممدوح الدماطي، على الجهود المبذولة من جانب فريق البعثة، والاكتشاف الأثري الهام لمقصورة رمسيس الثاني.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن منطقة الاكتشافات الأثرية في عرب الحصن، سيتغير شكلها تماما، وسيتم تطويرها وتجميلها، لتصبح مزارا سياحيا مهما.
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