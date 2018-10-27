وزير التنمية المحلية: انطلاقة كبيرة لـ مشروعك بالمحافظات الفترة المقبلة

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع العاملين بالبرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالوزارة لاستعراض خطة تطوير مشروعك وآليات تنفيذها خلال الـ6 أشهر القادمة.





وأكد اللواء محمود شعراوى، اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب بالمحافظات وتقليل نسب البطالة.





وأشار الوزير إلى أن المشروعات الصغيرة هى الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات، وسيتم تلافى كافة المشكلات والمعوقات التي شهدها البرنامج خلال الفترة الماضية.





وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن خطة تطوير مشروعك تتضمن زيادة الخدمات المقدمة في المقرات وتقديمها بوسائل أيسر وأكثر دقة وتحسين مهارات العاملين بالمشروع عبر تدريبهم وتأهيلهم وزيادة نسبة الإنجازات مع ضمان جودتها، كما تتضمن استحداث نظام و آليات المتابعة.





وأضاف الوزير أنه سيتم عمل فرق تسويقية من العاملين بالمحافظات يتم تدريبهم على تسويق خدمات مشروعك وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا، منوهًا بأن خطة التسويق تعتمد على زيادة النشاط الصناعي وتطوير التجمعات الصناعية كما سيتم بحث زيادة المنافذ الخاصة بمشروعك في بعض المحافظات التي تحتاج لذلك، وتجهيز أفكار لمشروعات ودراسات جدوى للشباب الراغب في الانضمام لـ"مشروعك".