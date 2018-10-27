وفاة الفنانة إلهام فهد بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة اللبنانية إلهام فهد، التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي بلقب "الأميرة الصغيرة" بعد صراع مع مرض السرطان.



قدّمت "فهد" العديد من الأعمال وعرفها الجمهور منها أغنيات "الهوى لو لاح لك"، "صدفة بعز الشتوية"، "إنت غير الناس"، "بشوفك يومي قبالي" وغيرها من الأغنيات.



تزوجت وابتعدت عن الأضواء لترزق بولديها "آية" و"ألدو"، ثم عادت إلى الأضواء عام 2001 من خلال أغنيتين مصورتين "ويش بيك"، و"شو القصة".



عادت إلى الساحة الفنية عام 2008 لتقّدم أُغنيتين للجيش اللبناني "علّي جبينك" و"شو القصة شو عم بيصير".