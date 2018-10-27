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رياضة

فالفيردي: الكلاسيكو لن يكون مباراة لوبيتيجي الأخيرة مع ريال مدريد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
القسم الرياضي
استبعد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، فكرة إقالة جولين لوبتيجي من تدريب ريال مدريد، حال الخسارة أمام برشلونة، خلال المباراة التي ستقام غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وريال مدريد:" لا اعتقد بأن لقاء الغد سيحدد مصير لوبيتيجي مع ريال مدريد، أراه يقوم بعمل جيد مع ريال مدريد".

وأضاف:" ريال مدريد تتطور في نواحي عديدة هذا الموسم، لكنهم افقتقدوا للمسة الاخيرة أمام المرمى.. الأرقام خادعة".

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز علي ريال مدريد ومواصلة تصدره للدوري الإسباني، بينما يتطلع الميرنجي لإستعادة ذاكرة الانتصارات، بعد الفشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات في الليجا.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع بـ 14 نقطة.
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