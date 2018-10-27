شاهد.. طفلة تعلم المذيعة طريقة عمل المحشي

أكدت الطفلة رقية، أنها تحب "لف المحشي"، وأن جدتها هي التي علمتها طريقة لف محشي ورق العنب والفلفل، وقالت: "مامي اللي بتطبخ وأنا بحشي محشي بس".
وأضافت الطفلة رقية، في فقرة خاصة "لعب بجد" ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، السبت: "أنا بعرف احشي محشي وبرضه لما اكبر هعرف احشيه"، موجهة نصيحة للمذيعة داليا أشرف: "امسكي المحشي حطي رز وبعد كده لفيها".
وتمنت الطفلة رقية أن تصبح طبيبة عيون وتعالج مرضى العيون عندما تكبر.
وأضافت الطفلة رقية، في فقرة خاصة "لعب بجد" ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، السبت: "أنا بعرف احشي محشي وبرضه لما اكبر هعرف احشيه"، موجهة نصيحة للمذيعة داليا أشرف: "امسكي المحشي حطي رز وبعد كده لفيها".
وتمنت الطفلة رقية أن تصبح طبيبة عيون وتعالج مرضى العيون عندما تكبر.