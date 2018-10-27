شاهد.. طفلة تعلم المذيعة طريقة عمل المحشي

أكدت الطفلة رقية، أنها تحب "لف المحشي"، وأن جدتها هي التي علمتها طريقة لف محشي ورق العنب والفلفل، وقالت: "مامي اللي بتطبخ وأنا بحشي محشي بس".



وأضافت الطفلة رقية، في فقرة خاصة "لعب بجد" ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، السبت: "أنا بعرف احشي محشي وبرضه لما اكبر هعرف احشيه"، موجهة نصيحة للمذيعة داليا أشرف: "امسكي المحشي حطي رز وبعد كده لفيها".



وتمنت الطفلة رقية أن تصبح طبيبة عيون وتعالج مرضى العيون عندما تكبر.

