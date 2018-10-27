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توك شو

شاهد.. طفلة تعلم المذيعة طريقة عمل المحشي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكدت الطفلة رقية، أنها تحب "لف المحشي"، وأن جدتها هي التي علمتها طريقة لف محشي ورق العنب والفلفل، وقالت: "مامي اللي بتطبخ وأنا بحشي محشي بس".

وأضافت الطفلة رقية، في فقرة خاصة "لعب بجد" ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، السبت: "أنا بعرف احشي محشي وبرضه لما اكبر هعرف احشيه"، موجهة نصيحة للمذيعة داليا أشرف: "امسكي المحشي حطي رز وبعد كده لفيها".

وتمنت الطفلة رقية أن تصبح طبيبة عيون وتعالج مرضى العيون عندما تكبر.
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