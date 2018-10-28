شاهد.. رد أمين الفتوى على فتاة تسأل هل الزواج من رجل متزوج حرام؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ليس هناك جُرم في زواج الفتاة من رجل متزوج، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يُقدم على فتح بيت ويهدم بيتًا آخر.





وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل زواج الفتاة برجل متزوج حرام أم حلال؟ مع العلم أن الزوجة الثانية لم يسبق لها الزواج، وهل في ذلك جرم؟»، أن هناك من يقعون في هذه المشكلة تحت عنوان أن الزواج الثاني سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.





وأضاف أم من له أن يُعدد الزوجات، لابد أن يكون قادرًا بدنيًا وماليًا، فلا ينبغي على الرجل الذي لا يستطيع الوفاء بحاجات بيته وزوجته وأبنائه، ويسعى للزواج من امرأة ثانية بدعوى إحياء للسُنة النبوية، فهذا لا يصح، ولابد للإنسان أن يفكر ويعقل الأمور، قبل أن يقدم على الزواج الثاني.



