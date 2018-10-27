ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الجيار: اهتمام كبير من الاستثمار بالمناطق الحرة وتطويرها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
علياء فوزي
أكد محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة بمدينة نصر، أن المناطق الحرة العامة تشهد اهتماما كبيرا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار، حيث اعتمدت خطة الوزارة على التوسع فى إنشاء مناطق جديدة، فضلا عن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق القائمة بالفعل.

أضاف الجيار، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هناك إرادة جادة من وزارة الاستثمار لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين العاملين بالمناطق الحرة، مشيدا بالدور الكبير لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر فى دعم المناطق وضع خطة لتنميتها.

قال الجيار، إن إصدار لائحة جديدة لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة، خطوة جيدة من شأنها التسهيل على المستثمرين خاصة أن اللائحة الحالية منذ 20 عاما، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يزيد حجم صادرات المناطق الحرة وجلب مزيد من العملة الصعبة، فضلا عن جذب مزيد من الشركات العالمية للعمل بهذا النظام.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء لائحة جديدة منذ أكثر من 15 عاما.

وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة إنشاء 12 منطقة حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتطوير المناطق القائمة التى يبلغ عددها 8 مناطق ومنطقة حرة إعلامية بمدنية 6 أكتوبر.
loading...

ترشيحاتنا

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

معلمة أردنية تكشف تفاصيل لحظات عاشتها في رحلة الموت بالأردن

الأهلى والزمالك يصطدمان للمرة الثانية فى نهائى أفريقيا

الموساد: إسرائيل ستضرب قوات إيران فى سوريا بسبب أحداث غزة

طفلة تعترف بأنها تدعي المرض لعدم الذهاب للمدرسة مع شيماء سيف.. فيديو

فيديوجراف| أغرب 5 عملات في العالم

البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

نائب رئيس الصين: الإصلاح الاقتصادي والاستقرار شجع الشركات الصينية على العمل في مصر

بـ6.5 وبس.. رئيس مدينة ميت غمر يعتلي سيارة لبيع البطاطس للمواطنين.. صور

الجبير: المحتجزون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

سنت واحدا يساوى مليون دولار.. ما السر وراء هذه القيمة المتضاربة؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

رئيس جامعة عين شمس يتفقد موقع الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن.. صور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

فيديو

الزملوط: الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر.. فيديو
خالد حسين: نعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد.. فيديو
فيديوجراف| أغرب 5 عملات في العالم
السفير الرواندي بالقاهرة: علاقتنا بمصر ربانية.. فيديو
الري: البامبو يمنع التعديات على المصارف والمجاري المائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟