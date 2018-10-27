الجيار: اهتمام كبير من الاستثمار بالمناطق الحرة وتطويرها

أكد محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة بمدينة نصر، أن المناطق الحرة العامة تشهد اهتماما كبيرا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار، حيث اعتمدت خطة الوزارة على التوسع فى إنشاء مناطق جديدة، فضلا عن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق القائمة بالفعل.



أضاف الجيار، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هناك إرادة جادة من وزارة الاستثمار لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين العاملين بالمناطق الحرة، مشيدا بالدور الكبير لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر فى دعم المناطق وضع خطة لتنميتها.



قال الجيار، إن إصدار لائحة جديدة لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة، خطوة جيدة من شأنها التسهيل على المستثمرين خاصة أن اللائحة الحالية منذ 20 عاما، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يزيد حجم صادرات المناطق الحرة وجلب مزيد من العملة الصعبة، فضلا عن جذب مزيد من الشركات العالمية للعمل بهذا النظام.



وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء لائحة جديدة منذ أكثر من 15 عاما.



وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة إنشاء 12 منطقة حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتطوير المناطق القائمة التى يبلغ عددها 8 مناطق ومنطقة حرة إعلامية بمدنية 6 أكتوبر.