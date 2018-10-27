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حوادث

مصرع شاب سقط فى حفرة أثناء قيادة دراجته بالقناطر الخيرية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:15 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
لقى شاب مصرعه فى قرية البرادعة دائرة مركز القناطر الخيرية اثر سقوطه فى حفر بالطريق أثناء سيره بدراجة نارية ليلا حيث سقط فى الحفرة بالدراجة ولقى مصرعه وتم نقله لمستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة .

وناشد اهالى القرية المسئولين سرعة التدخل لردم الحفر التي تم حفرها منذ قرابة شهر دون وضوح السبب من وراء ذلك مما يعرض حياتهم للخطر ليلا.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر يفيد وفاة شاب يدعى محمد مجدى اثر سقوطه بدراجة نارية فى حفرة على طريق " البرادعة – الوقف " .

انتقلت على الفور سيارة إسعاف وتم نقل الجثة الى المستشفى وتوصلت التحريات الى انه اثناء سير المتوفى ليلا مستقلا دراجة نارية سقط فى حفرة على جانب الطريق عندما قابلته سيارة فحاول مفاداتها فسقط فى الحفرة ولقى مصرعه.

وسادت حالة من الغضب بين أهالى قرية البرادعة بسبب الحفر الموجودة على الطريق منذ شهر تقريبا وغير معلوم الجهه التى قامت بالحفر حيث أكد البعض أنها شركة المياه واخرين اكدوا انها شركة الاتصالات مشيرين إلى أنه كل يوم تقع حوادث فى القرية بسبب الحفر حيث ان الطريق مظلم ولا توجد عليه إنارة ليلا.
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