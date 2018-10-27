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محافظات

تشييع جثمان كاهن إيبارشية الأقصر.. صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
شمس يونس
شيع اليوم "السبت" بالأقصر جثمان شيخ كهنة إيبارشية الأقصر الأب القمص تواضروس جويد كاهن دير الأمير تواضروس المشرقي (المحارب) غرب الأقصر عن عمر قارب الـ ٨٠ سنة، وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت مدتها الـ ٥٦ سنة.

ولد القمص تواضروس جويد في ١٩ نوفمبر ١٩٣٨ وسيم قسًا بيد المتنيح الأنبا أبرام مطران الأقصر وإسنا وأسوان في ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ ونال القمصية في ٣ ديسمبر ٢٠١٤ بيد نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لايبارشية الاقصر.

وأقيمت صلوات التجنيز اليوم بدير المحارب بالأقصر بحضور نيافة الأنبا يوساب ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد من رهبان دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الشيخ الفاضل الأب القمص تواضروس جويد كاهن دير المحارب بالأقصر.
تشييع جثمان كاهن إيبارشية الأقصر.. صور
تشييع جثمان كاهن إيبارشية الأقصر.. صور
تشييع جثمان كاهن إيبارشية الأقصر.. صور
تشييع جثمان كاهن إيبارشية الأقصر.. صور
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