كيف سترد إيران على العقوبات الجديدة .. روحاني يحذر ترامب من اللعب بـ ذيل الأسد .. وسليماني يهدد بالحرب.. فورين بوليسى: عدم توقع رد فعل طهران غباء واللعب بأسعار النفط أبسط الردود وأخطرها

إيران تمثل دور الضحية لكسب معارضي ترامب الأوروبيين

جميع التهديدات الإيرانية تدور حول مضيق هرمز

قادة إيران يتذكرون عملية "فرس النبي" لذا يصعب مواجهة الجيش الأمريكي مباشرة

قلق من احتمال استفادة إيران من الفوضى والاضطرابات في جنوب العراق



وأعلن: "يجب أن تعلم يا ترامب أننا أمة الشهادة وأننا ننتظرها". وختم سليماني قائلًا: "أنت تعلم أن هذه الحرب ستدمر كل ما تمتلكه. ستبدأ هذه الحرب، لكننا سنفرض نهايتها. ... أنت تعرف قوتنا في المنطقة وقدراتنا في الحروب غير المتكافئة".



ففي حال قررت إيران تصعيدًا كبيرًا، ترى "فورين بوليسي" أنه من الصعب التنبؤ بالمكان الذي ستختار فيه الإضراب. فعلى الرغم من أن كل التهديدات تدور حول مضيق هرمز، إلا أنه من الصعب تصديق أن الإيرانيين سيدخلون مواجهة مباشرة مع الجيش الأمريكي.





ومن المؤكد أن جميع قادة إيران يتذكرون عملية "فرس النبي"، عندما ردت الولايات المتحدة على الهجمات التي شنتها على سفنها في الخليج عن طريق إغراق جزء كبير من البحرية الإيرانية في عام 1988. لذا، من المرجح أكثر أنها سترد بطريقة غير مباشرة.



واختتمت المجلة الأمريكية مقالها بأنه إذا أرادت إيران أن تسبب اضطرابًا هائلًا في أسواق النفط العالمية، فإنها لا تحتاج إلى مواجهة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. حيث يمكنها ببساطة الاستفادة من الفوضى والاضطرابات في جنوب العراق بجعل الميليشيات العميلة ومواليهم يهاجمون ويخربون ويشلّون العمليات في أهم حقول النفط العراقية وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير. وقد يؤدي ذلك إلى إزالة ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل نفط أخرى في اليوم من الأسواق الدولية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الأسعار العالمية. وهو السيناريو الذي كان صانعو السياسة قلقين بشأنه لوقت طويل.

بحلول الخامس من نوفمبر، من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على صادرات النفط الإيرانية، التي تعد أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد. وبسرعة كبيرة، يمكن خفض إيرادات إيران إلى النصف أو أكثر. وتعد هذه ضربة قوية لاقتصاد يعاني بالفعل من التضخم الجامح وارتفاع معدلات البطالة.ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتعرض النظام الإيراني الحالي لضغط اقتصادي وسياسي أكبر في الأشهر المقبلة أكثر من أي وقت منذ توليه السلطة في ثورة 1979. وفي الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لفرض العقوبات، ينصح المسؤولين الأمريكيين بالنظر في كيفية رد إيران - والخطوات التي يجب اتخاذها للردع إزاء أي تصعيد إيراني متوقع.ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرًا مطولًا تحت عنوان "كيف سيستعد ترامب لتصعيد إيران".قالت فيه إنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، وإيران تُظهر قدرًا كبيرًا من ضبط النفس وكانت استراتيجيتها قائمة على استغلال المعارضة الأوروبية لسياسة ترامب في إيران، وكأنها ضحية رئيس الولايات المتحدة الخارج عن القانون والذي انتهك بشكل صارخ الالتزامات والمعايير الدولية.ومع ذلك، أشارت المجلة الأمريكية، إلى أنه من المهم ملاحظة أن هذا الرد الإيراني الأولي على انسحاب ترامب كان مشروطًا بقدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان استمرار تدفق الفوائد الاقتصادية للاتفاقية - مع تشديد خاص على مبيعات النفط الإيرانية. في أواخر مايو، شدد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قائلًا: "يجب أن تضمن أوروبا بشكل كامل مبيعات النفط الإيرانية. في حال يمكن أن يدمر الأمريكيون مبيعاتنا النفطية، لذا يجب على الأوروبيين تعويض ذلك وشراء النفط الإيراني".وذكرت فورين بوليسي أنه ينبغي أن تستعد إدارة ترامب لجميع الحالات الطارئة خاصة السيئة منها، حيث أنه من الغباء ألا تخطط لاحتمال أن يجد الإيرانيون المكلفون بالدفاع عن ثورتهم، في مرحلة ما، طريقة للرد.وأوضحت المجلة أنه خلال الأشهر الأخيرة، تزايدت التصريحات والإجراءات التي تضع احتمال التصعيد الإيراني في الحسبان. في أوائل يوليو، طرح الرئيس الإيراني حسن روحاني عدة تهديدات مستترة ضد أي محاولة أمريكية لوقف مبيعات النفط الإيرانية وقال: "لقد ادعى الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بشكل كامل.. فإنهم لا يفهمون معنى هذا البيان". وبعد ذلك بأسابيع، كان أكثر وضوحًا، مما زاد من احتمال أن تقوم إيران بالانتقام من خلال تعطيل كل النفط المتدفق عبر مضيق هرمز. فقد حذر قائلًا: "لقد ضمنا أمن هذا المضيق دائمًا.. فلا تلعب بذيل الأسد - وإلا سوف تندم على ذلك إلى الأبد".وجاءت تصريحات أكثر عدوانية من اثنين من كبار الجنرالات الإيراني، فقد قال قائد رئيس الحرس الثوري محمد علي جعفري إنه إذا أوقفت الولايات المتحدة إيران عن بيع نفطها، فلن يُسمح لأي دولة خليجية أخرى بذلك، قائلًا "سنجعل العدو يفهم أنه بإمكان الجميع استخدام مضيق هرمز أو لا أحد".وكان التصريح الثاني الأكثر إثارة للقلق من نصيب قاسم سليماني، العقل المدبر الذي يرأس فيلق القدس الوحدة الأكثر فتكًا في الحرس الثوري الإيراني. حيث قال لترامب في خطاب مباشر له: "إنه تحت كرامة رئيسنا أن يرد عليك. لكن أنا كجندي أرد عليك". وحذر ترامب " نحن قريبون منك، بدرجة لا تتخيلها … نحن جاهزون.. فنحن رجل هذه الساحة".