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حوادث

مباحث بني سويف تكشف سرغموض سرقة فيلا مدير ضرائب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:35 م
اللواء جرير مصطفي
اللواء جرير مصطفي
محمد عبد الحليم
كشفت مباحث بنى سويف اليوم، لغز سرقة مصوغات من فيلا مدير إدارة ضرائب المبيعات، إذ تبين أن وراء الواقعة خادمتان غافلتا مالك الفيلا أثناء تنظيفها واستوليتا على المصوغات الذهبية

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من المحاسب "أحمد على" 54 سنة مدير إدارة ضرائب المبيعات بالإدارة المركزية بشمال الصعيد، عن سرقة خاتم وإنسيال ذهبى و5 آلاف جنيه وبعض الملابس .

بإجراء التحريات والبحث تبين أن "إ .ج" 37 سنة وشقيقتها "ا .ج" 23 سنة، خادمتان تقيمان الحمرايا شرق النيل بمركز بنى سويف، قد سرقتا المصوغات أثناء تنظيفهما لحجرات الفيلا، وهما مسجلتان سرقات وسبق الحكم عليهما فى 3 قضايا.

وألقت المباحث القبض على الشقيقتين واعترفتا بارتكابهما واقعة السرقة، وأرشدتا عن مكان المصوغات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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