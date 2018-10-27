جنايات دمنهور تقرر نقل الراهب فلتاؤس المقاري لمستشفى سجن برج العرب

قررت هيئة محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، نقل الراهب فلتاؤس المقاري إلى مستشفى سجن برج العرب بالإسكندرية لحين تماثله للشفاء .



وانكر فلتاؤس، أمام هيئة المحكمة، تهمة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون ، مؤكدا أنه كان يرتبط بعلاقة قوية مع الأنبا ابيفانوس، وكان بمثابة الأب له .



وقرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.



وشهدت محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، بمحكمة جنايات دمنهور بالدائرة الثانية والمنعقدة في المحكمة الابتدائية، بايتاى البارود إجراءات أمنية مشددة .



وقام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، يرافقه اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، بتفقد الإجراءات الأمنية بمحيط المحكمة، تزامنًا مع استئناف الدائرة الثانية جنايات دمنهور محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

