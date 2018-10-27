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برلمان

محاولات لإعلان قائمة وفدية موحدة للتصويت لها في انتخابات الهيئة العليا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:13 م
القيادى الوفدى رامى
القيادى الوفدى رامى البنا
معتز الخصوصى
أعلن القيادى الوفدى رامى البنا أنه سيقوم بإعداد قائمة وفدية خالصة من كافة الفئات وكافة المحافظات ممن يصلحون لتحمل المسئولية للتصويت لها فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأشار "البنا" فى بيان صحفى له إلى أنه لم يدرج أسماء من وافقوا علي فصل وفدي أو بناء حاجز بين الوفديين أو سعي للتمييز بين أبناء الوفد وبعضهم البعض أو كان له القدرة ان يمنع اي مصاب يقع فيه الوفد ولم يدافع عنه او من رأي أموال الوفد تهدر ولم يحرك ساكن.

وأكد القيادى الوفد أنه سوف يعلن قريبا عن القائمة ويدعمها ومعه الوفديون الشرفاء بعيدا عن أي ميول شخصية.
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