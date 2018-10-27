افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب" بجامعة جنوب الوادى

انطلقت فعاليات ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب"، صباح اليوم السبت، بجامعة جنوب الوادى، بمشاركة جامعات بابل بالعراق وبحرى بالسودان وحضرموت باليمن ومن الجامعات المصرية القاهرة وأسيوط وأسوان وطنطا ومدينة السادات والمنوفية والتعليم العالى والسويس وقناة السويس وسوهاج والمصرية اليابانية بالإضافة إلى الجامعة المنظمة جنوب الوادى.



رحب الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود خضارى معلة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بوفود الجامعات المشاركة فى هذا الملتقى الثقافى الذى يهدف إلى التعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة والتعارف بين طلاب الجامعات والاستفادة من هذه العلاقات والثقافات ونشر الوعى.



وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الملتقى الذى يعد جسرًا بين الشعوب نحاول من خلاله أن نصل إلى شبابنا لأنهم فى حاجة إلى حوار وإلى أن نأخذ بأيديهم إلى تقبل الآخر وإلى التسامح والمودة التى تدعوا إليها جميع الأديان ولن تكون إلا بالتخلص من الأحقاد، مضيفًا بأن المعرفة هى جوهر هذا الملتقى الأفريقى، ومؤكدًا أن كل العالم فى حاجة إلى التنوير وإعمال العقل بأن يكون الإنسان قادرًا على التفكير بدون سلطة عليه.



وأشار الدكتور محمود النوبى- مقرر المؤتمر، إن الثقافة هى محور العقل البشرى ومدار فكره ، وأن فى هذا الملتقى نتعارف ونتواصل لنحمى التراث والآثار والتاريخ واللغات والفنون الشعبية الإفريقية ونعمق سبل التلاقى لنرتقى بأنفسنا وقارتنا وعروبتنا.



وفى كلمة وفود الجامعات المشاركة أعرب الدكتور عبد النور عبد الرحمن، من جامعة بحرى السودانية عن سعادتهم بالتواجد فى فعاليات الملتقى الثقافى الأفريقى لنؤكد أهداف أساسية لتكون الثقافة جسرًا للتواصل وللحفاظ على التراث الافريقى.