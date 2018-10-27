ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب" بجامعة جنوب الوادى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
يوسف رجب
انطلقت فعاليات ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب"، صباح اليوم السبت، بجامعة جنوب الوادى، بمشاركة جامعات بابل بالعراق وبحرى بالسودان وحضرموت باليمن ومن الجامعات المصرية القاهرة وأسيوط وأسوان وطنطا ومدينة السادات والمنوفية والتعليم العالى والسويس وقناة السويس وسوهاج والمصرية اليابانية بالإضافة إلى الجامعة المنظمة جنوب الوادى.

رحب الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود خضارى معلة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بوفود الجامعات المشاركة فى هذا الملتقى الثقافى الذى يهدف إلى التعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة والتعارف بين طلاب الجامعات والاستفادة من هذه العلاقات والثقافات ونشر الوعى.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الملتقى الذى يعد جسرًا بين الشعوب نحاول من خلاله أن نصل إلى شبابنا لأنهم فى حاجة إلى حوار وإلى أن نأخذ بأيديهم إلى تقبل الآخر وإلى التسامح والمودة التى تدعوا إليها جميع الأديان ولن تكون إلا بالتخلص من الأحقاد، مضيفًا بأن المعرفة هى جوهر هذا الملتقى الأفريقى، ومؤكدًا أن كل العالم فى حاجة إلى التنوير وإعمال العقل بأن يكون الإنسان قادرًا على التفكير بدون سلطة عليه.

وأشار الدكتور محمود النوبى- مقرر المؤتمر، إن الثقافة هى محور العقل البشرى ومدار فكره ، وأن فى هذا الملتقى نتعارف ونتواصل لنحمى التراث والآثار والتاريخ واللغات والفنون الشعبية الإفريقية ونعمق سبل التلاقى لنرتقى بأنفسنا وقارتنا وعروبتنا.

وفى كلمة وفود الجامعات المشاركة أعرب الدكتور عبد النور عبد الرحمن، من جامعة بحرى السودانية عن سعادتهم بالتواجد فى فعاليات الملتقى الثقافى الأفريقى لنؤكد أهداف أساسية لتكون الثقافة جسرًا للتواصل وللحفاظ على التراث الافريقى.
افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب" بجامعة جنوب الوادى
افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب" بجامعة جنوب الوادى
افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب" بجامعة جنوب الوادى
افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية"جسر التواصل بين الشعوب" بجامعة جنوب الوادى
loading...

ترشيحاتنا

طفلة تعترف بأنها تدعي المرض لعدم الذهاب للمدرسة مع شيماء سيف.. فيديو

فرج عامر: عضوية نادي سموحة الجديدة بمليون جنيه

محمد صلاح يضم كارديف لقائمة ضحاياه في بريميرليج.. تعرف على التفاصيل

معلمة أردنية تكشف تفاصيل لحظات عاشتها في رحلة الموت بالأردن

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

شاب صينى يتحدى ويحتفظ بملعقة في معدته لمدة سنة

وفاة الفنانة إلهام فهد بعد صراع مع المرض

عاطل يمزق جسد شقيقته بالسكين للخلاف على الميراث بالموسكى

كلب مسعور يمزق رأس طفلة وأمها.. فيديو

الموساد: إسرائيل ستضرب قوات إيران فى سوريا بسبب أحداث غزة

البكاء مرة في الأسبوع يخفف الضغط العصبي

مسئول إسرائيلي: صواريخ غزة رد إيراني على زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ديمون يصور فيلمه الجديد Ford v. Ferrari وسط النيران المشتعلة.. صور

البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

كارتيرون: سعيد بوجود ثلاثي حراس الأهلي في الفريق.. صور

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

رئيس جامعة عين شمس يتفقد موقع الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن.. صور

فيديو

عرض فيلم Outlaw King أول نوفمبر المقبل .. فيديو
محمد صلاح يسجل هدف ليفربول على كارديف سيتي فى الشوط الأول .. فيديو
طرح برومو فيلم VOX LUX.. والعرض 7 ديسمبر
عميد طب بيطرى بنها: الثروة الحيوانية فى القليوبية بخير.. برامج جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل.. أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان وقوافل لتوعية المواطنين بها
إنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية بالعاصمة الإدارية.. والدراسة 2020 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟