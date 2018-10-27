سكرتير عام القليوبية: 363.5 مليون جنيه إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة

عقد الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام لمحافظة القليوبية اليوم، السبت، اجتماعًا ناقش فيه الخطة الاستثمارية للمحافظة، بحضور مديرى مديريات الإسكان والأبنية التعليمية ورئيس مدينة شبرا الخيمة وسكرتيرى عموم المدن والأحياء ومديرى عموم التخطيط والمتابعة والخطة والمالية.





واستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 /2019 التى خصصت 363.5 مليون جنيه للمحافظة منها 7.9 مليون جنيه تمويل ذاتى من العام المالى الحالى للخطة الاستثمارية للمحافظة.





وأكد السكرتير العام، أهمية التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة لضمان تنفيذ كافة المشروعات المفتوحة، والجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة، طبقًا للجدول الزمنى المحدد لها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية وآلية عمل محدد بها كافة احتياجات كل مركز ومدينة فى الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2018 / 2019، للاستفادة من المبالغ المتاحة لتنفيذ البرامج التنموية الخاصة وتحقيق التنمية المستدامة.





وشدد، على ضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود وتكثيف حجم الأعمال بالمشروعات الخدمية والتنموية المفتوحة والجارى تنفيذها للإسراع فى الانتهاء منها، ودخولها الخدمة الفعلية لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة، موجها بضرورة الانتهاء تماما من المحطة الوسيطة بطوخ خلال الأيام القليلة القادمة، لتبدأ فى العمل فورا لتسهم فى تطوير منظومة النظافة بالمحافظة وكذا سرعة الانتهاء تماما من مبنى الوحدة المحلية الجديد بالخصوص فى أقرب وقت ممكن.





يذكر أن الخطة الاستثمارية للقليوبية تم توزيعها كالآتى "تخصيص مبلغ 24.8 لمركز ومدينة بنها، و12 مليون جنيه لمركز ومدينة كفر شكر، و24 مليون جنيه لمركز ومدينة طوخ، و6 ملايين جنيه لمدينة قها، و24.3 مليون جنيه لمركز ومدينة شبين القناطر، و22.9 لمركز ومدينة الخانكة، و15.1 مليون جنيه لمدينة الخصوص و25.3 مليون جنيه لمركز ومدينة قليوب، و20.5 مليون جنيه لمركز ومدينة القناطر الخيرية و20.9 مليون جنيه لحى غرب شبرا الخيمة و19.9 مليون جنيه لحى شرق شبرا الخيمة".