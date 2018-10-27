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حوادث

تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة 1822 مترا في حملة مكبرة بالمنوفية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:41 م
الداخلية - أرشيفية
الداخلية - أرشيفية
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدائرة المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارات تعد على منافع الرى، 6 قرارات تعد على منافع نهر النيل، 3 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 1822 مترا تقريبًا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 4 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.
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