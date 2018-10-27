تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة 1822 مترا في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدائرة المديرية.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارات تعد على منافع الرى، 6 قرارات تعد على منافع نهر النيل، 3 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 1822 مترا تقريبًا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 4 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.