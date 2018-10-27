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أولياء أمور بـ العياط يدفعون رواتب المدرسين من جيبهم الخاص

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:28 م
نادر فصيح، القيادي
نادر فصيح، القيادي بحزب المحافظين
معتز الخصوصى
أكد نادر فصيح، القيادي بحزب المحافظين أنه منذ بداية العام الدراسي الجديد فوجئ أولياء أمور مدارس كفر الضبعى الإعدادية ومدرسة البليدة الابتدائية المشتركة بالعياط، بعدم وجود مدرسين بالمدارس وهذا بعد عدة أسابيع فقط منذ بدء الدراسة.

وأشار فصيح فى بيان صحفى له إلى أنه استقبل العديد من شكاوى وصراخ أولياء أمور الطلاب بالمدارس المذكور اسمها مستغيثين بالوزارة لتوفير المدرسين المطلوبين للمدرسة حيث العجز امتد لنحو 11 مدرس في حاجة لهم تلك المدارس.

كما أكد أولياء الأمور أن الطلبة لايتلقون دروسهم منذ بدء العام الدراسي وعند مخاطبة مدير المدرسة ومدير المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة، قال لهم لاتوجد ميزانية للتعاقد مع مدرسين بالأجر أو الحصة، ولا يوجد حل حتي الآن فعليكم بالدروس الخصوصية إلا أن أولياء الأمور قرروا الإستعانة بمدرسين للمدرسة ودفع رواتبهم بنفسهم.

وناشد فصيح، وعدد من أولياء الأمور وزير التربية والتعليم صاحب منظومة التاب الجديدة بالنظر في تلك الشكاوى مشيرين أن نهضة التعليم ليس بالتاب الذي لم يورد حتي الأن بينما نهضة التعليم بتوفير مدرسين أولا ومباني ومقاعد للطلبة.
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