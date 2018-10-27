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برلمان

مرشح لانتخابات عليا الوفد: بيت الأمة رقم صعب في المعادلة السياسية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:27 م
الدكتور محمود مرعي،
الدكتور محمود مرعي، القيادي الشاب بحزب الوفد
معتز الخصوصى
قال الدكتور محمود مرعي، القيادي الشاب بحزب الوفد والمرشح على انتخابات السكرتارية الوفدية، إنه يطمح من خلال ترشحه في انتخابات الحزب التي تنطلق مطلع نوفمبر المقبل، لأن يكون حزب الوفد الأول في مصر، من خلال تاريخه العريق، ومستقبله المشرق.

وأضاف في تصريحات له اليوم السبت، إن الوفد يسعى لضم أكبر عدد من الشباب المؤمنين بالدولة المصرية، وأن هدفه في أن يصل الفكر الوفدي لكل بيت مصري كما كان في السابق.

وأوضح مرعي، الذي شغل منصب أمين شباب الوفد بمحافظة البحيرة سابقًا، أنه يطمح إلى تشكيل أمانة سياسية للحزب بكل قرية مصرية، وفي كل منطقة صناعية حتى يكون الحزب صوتا حقيقيا لكل المصرين، ولا يقتصر الأمر على مناطق بعينها في الحضر والريف.

وتابع أن مهام السكرتارية الوفدية يجب تطوير أدائها للتحول إلى فريق إداري واحد داخل الحزب، مؤكدا على قيم العمل الجماعي، وتطوير الأفكار الريادة ورعاية كل مقترح سياسي أو تشريعي يقدمه أبناء الوفد، لا سيما الشباب.

وقال مرعي إن شباب الوفد يجب ان يكون لهم دور تنويري في المستقبل حيث إنه يقترح أن يقوم كل وفدي بعمل ورش ثقافية في منطقته، حتى ولو كان التجمع إلكترونيا من خلال طرح كتاب كل أسبوع للنقاش مع أبناء منطقته، ويكون ذلك بإشراف اللجنة الثقافية في الحزب خلال المرحلة المقبل.

ومرعي هو مدرس مساعد بالجامعة الأمريكية، ومتخصص في الهندسة، من مواليد محافظة البحيرة عام 1991، ومقيم في القاهرة.
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